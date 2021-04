'Duitsland wil leiding bij wederopbouw haven Beiroet'

Duitsland gaat de Libanese autoriteiten naar verluidt een miljardenvoorstel doen om de haven van Beiroet weer op te bouwen.

Het voorstel zou ook een poging zijn om politici in het land ertoe te bewegen een regering te vormen die in staat moet zijn een financiële ineenstorting te voorkomen, meldden bronnen aan persbureau Reuters.

Bij een gigantische chemische explosie vorig jaar augustus kwamen tweehonderd mensen om het leven, raakten duizenden mensen gewond en werden hele wijken in de Libanese hoofdstad verwoest.

De ramp bracht het land, dat al gebukt ging onder de diepste politieke en economische crisis sinds de burgeroorlog van 1975-1990, nog meer in problemen.



Volgens twee diplomatieke bronnen strijden Duitsland en Frankrijk om de regie bij de wederopbouwplannen. Berlijn zal op 7 april zijn voorstel toelichten, dat volgens de diplomaten in principe steun van de Europese Investeringsbank (EIB) zou hebben. De financiering van de EIB zou daarbij tussen de 2 miljard en 3 miljard euro kunnen liggen.

De Duitse ambassadeur in Libanon bevestigde dat volgende week een voorstel wordt gedaan voor de herontwikkeling van de haven van Beiroet en nabijgelegen gebieden. Het plan is opgesteld door verschillende particuliere bedrijven, die het in Beiroet zullen toelichten.



Politieke elite

Maar eerst moet de politieke elite van Libanon het eens worden over de samenstelling van een nieuwe regering om de overheidsfinanciën op orde te krijgen en de corruptie tegen te gaan. Dat is een voorwaarde waar geldschieters, waaronder het Internationaal Monetair Fonds, op aandringen voordat zij miljarden dollars aan hulp vrijmaken.

Acht maanden na de havenramp wachten veel Libanezen die familie, huizen en bedrijven hebben verloren, nog steeds op de resultaten van een onderzoek naar de oorzaken van de ontploffing. Libanon staat daarbij op instorten. Winkelend publiek vecht om goederen, demonstranten blokkeren de wegen en bedrijven zijn gesloten.



Buitenlandse geldschieters hebben gezegd dat de nieuwe regering een stevig mandaat moet hebben om economische hervormingen door te voeren. Dan gaat het naast een audit van de centrale bank ook om een revisie van de verkwistende energiesector.

Ook Duitsland en Frankrijk zouden eerst een regering willen zien die zich inzet voor hervormingen. Dat zou de enige manier zijn, die ook goed is voor Libanon, aldus de ingewijden.



© MAROKKO.NL 2021