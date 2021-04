Marokko: vaccinatie 65-plussers voornaamste oorzaak daling coronasterfte

Sinds de start van de landelijke vaccinatiecampagne eind januari is het aantal sterfgevallen als gevolg van COVID-19 in Marokko aanzienlijk afgenomen

Dat meldt Moulay Said Affif van het vaccinatie-comité van het zorgministerie.

Gedurende de eerste fase van de vaccinatiecampagne werd het vaccin enkel toegediend aan mensen die werken in de gezondheidszorg, het onderwijs, het veiligheidsapparaat en kwetsbare ouderen. Vooral bij de laatste bevolkingsgroep richtte het longvirus de meeste schade aan en omdat die groep nu grotendeels gevaccineerd is loopt ook het aantal coronadoden af.

Sinds de start van de vaccinatiecampagne op 29 januari is de neerwaartse curve in het sterftecijfer begonnen. "Ondanks dat het aantal besmettingsgevallen en het aantal gevallen op de intensive care is toegenomen, neemt het aantal sterfgevallen af", zegt Said Affif. De toediening van het vaccin heeft daar alles mee te maken", voegt hij toe.



Het land begon op 19 februari met het toedienen van de tweede coronaprik en de tweede fase van de vaccinatiecampagne ging op 24 februari van start met de inenting van chronisch zieken en burgers van 60 tot en met 64 jaar.

De vaccinatiecampagne verloopt voortreffelijk. Ruim 95% van de toegediende coronavaccinaties op het Afrikaanse continent vond in Marokko plaats. Het land leidt daarmee de vaccinatiewedloop richting groepsimmuniteit in Afrika.



Ondanks het succes blijft het van belang de preventieve maatregelen tegen het coronavirus in acht te blijven nemen, benadrukt Said Affif. Vooral de verdere verspreiding van gemuteerde coronavarianten zoals de Britse variant (VOC 202012/01) is verontrustend. De recente registratie van 40 besmettingen met de gevreesde coronavariant leidde tot vergaande maatregelen in de Zuid-Marokkaanse regio.

Ten slotte herinnert Said Affif er aan dat gevaccineerde mensen alsnog in staat zijn het virus over te dragen. Het vaccin zorgt er namelijk enkel voor dat de drager van het virus zelf niet ziek word. Het blijft om die reden van belang dat iedereen achtzaam blijft en bijvoorbeeld het mondkapje blijft dragen totdat ten minste 80% van bevolking is ingeënt.

