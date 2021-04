Iran blijft tegen geleidelijke opheffing sancties

Iran wil niet dat de Amerikaanse sancties tegen het land stap voor stap worden ingetrokken

De Islamitische republiek blijft erbij dat die allemaal weg moeten voor Iran verdergaat met een eerder gesloten nucleair akkoord.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag beklemtoond dat de regering in Teheran niet van dit standpunt afwijkt. Washington heeft een geleidelijke intrekking voorgesteld van de sancties die door de Amerikanen zijn opgelegd.

Dinsdag zijn er in Wenen gesprekken over het gestrande internationale akkoord met Iran uit 2015. Het sneuvelde drie jaar later doordat de VS onder leiding van president Trump het akkoord opzegden en nog strengere sancties afkondigden.Doel van het akkoord was Iran uit zijn internationaal isolement te halen en economische sancties af te schaffen in ruil voor een controleerbare inperking van het Iraanse nucleaire programma.



Dinsdag schuift Amerika voor het eerst sinds Joe Biden president van de VS werd, weer aan bij het internationale overleg over de deal met Iran. De andere landen zijn behalve Iran, China, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland. En de EU schuift zoals gebruikelijk ook aan.

Ondanks de tegenstelling tussen Washington en Teheran is de leider van het Iraanse atoomprogramma, Ali Akbar Salehi, optimistisch over het mogelijk wekenlange overleg dat dinsdag begint. De Amerikanen praten naar verluidt niet rechtstreeks met Iraniërs, maar hun aanwezigheid is al een grote stap.



Iran gaat gebukt onder sancties die de economie verlammen, betalingsverkeer met het land belemmeren en er de gezondheidszorg ondermijnen. De Verenigde Staten beschuldigen Iran er al heel lang van kernwapens te willen maken.

Iran heeft dat altijd tegengesproken en stelt kernenergie nodig te hebben om in de energiebehoefte te voorzien en meer olie te kunnen exporteren. Het plan om dat te doen stamt al uit de jaren zestig, toen Iran met hulp van de VS aan zijn nucleaire programma begon.



© MAROKKO.NL 2021