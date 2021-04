Zeven Britten overleden na inenting met AstraZeneca-vaccin

Zeven mensen zijn in het Verenigd Koninkrijk overleden als gevolg van zeldzame bloedstolsels nadat zij waren ingeënt met het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca.

Dat meldt de Britse medische toezichthouder MHRA zaterdag. Het is onduidelijk of het vaccin de oorzaak is van de sterfgevallen.

In totaal hebben 18,1 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk het vaccin toegediend gekregen. Vrijdag werd bekend dat dertig mensen daarna tromboseklachten hadden gekregen. "De voordelen bij het voorkomen van een infectie met Covid-19 en de complicaties daarvan blijven opwegen tegen de eventuele risico's en het publiek moet doorgaan met het krijgen van zijn vaccin wanneer het daartoe wordt uitgenodigd", zei June Raine, hoofd van de MHRA tegen de BBC.

De Britse melding over het aantal sterfgevallen komt op een moment dat verscheidene Europese landen het gebruik van het vaccin van AstraZeneca hebben opgeschort vanwege een mogelijk verband met bloedstolsels.



Nieuw advies

Nederland heeft de vaccinaties met de AstraZeneca-prik opgeschort na vijf nieuwe gevallen van trombose bij vrouwen, van wie er een is overleden. Duitsland besloot dinsdag al om het AstraZeneca-vaccin alleen nog aan 60-plussers toe te dienen

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat net als de Wereldgezondheidsorganisatie het AstraZeneca-vaccin eerder veilig verklaarde, komt naar verwachting op 7 april met een nieuw advies over de kwestie.



Geen bloedstolsels na Pfizer/BioNtech-vaccin

Het EMA zei afgelopen woensdag opnieuw dat het van mening is dat het vaccin veilig is en dat deskundigen geen specifieke risicofactoren hebben gevonden, zoals leeftijd, geslacht of medische voorgeschiedenis.

Er zijn geen meldingen van bloedstolsels als gevolg van het Pfizer/BioNTech-vaccin, aldus de Britse toezichthouder. Het VK heeft meer dan 31 miljoen eerste vaccindoses toegediend, waarbij zowel de AstraZeneca als de Pfizer/BioNTech-vaccins zijn gebruikt. Mensen kunnen niet kiezen welke ze krijgen.

Het VK heeft in juni 2020 100 miljoen doses van het vaccin van Oxford-AstraZeneca besteld en de ontwikkeling ervan gesteund. In datzelfde jaar bestelde het ook 30 miljoen doses van het vaccin van Pfizer-BioNTech.

© ANP 2021