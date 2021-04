RIVM: 7682 nieuwe coronagevallen

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 7682 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is meer dan het gemiddelde aantal van 7225 coronagevallen over de afgelopen week.

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vrijdag werden 7269 nieuwe coronapatiënten geregistreerd. Op woensdag waren dat 7649 gevallen en op donderdag 7858.

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 31 coronapatiënten overleden. Dat zijn er meer dan vrijdag toen zeventien patiënten waren overleden.

In Rotterdam kwamen het afgelopen etmaal 323 mensen positief uit de test. In Amsterdam waren er 276 nieuwe gevallen en in Den Haag 230. In Tilburg en Utrecht waren respectievelijk 189 en 120 mensen positief getest.

