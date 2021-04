Partijleiders praten dinsdag weer met Arib over informateur

Kamervoorzitter Khadija Arib ontvangt dinsdagochtend opnieuw de fractievoorzitters van partijen in de Tweede Kamer.

Zij komen bij elkaar om 11.00 uur in de Rooksalon in het Tweede Kamergebouw om te praten over het profiel van de informateur, die zich buigt over het vormen van een regeringscoalitie.

De Tweede Kamer heeft aangegeven dat ook de nieuwe verkenners (ministers Tamara van Ark en Wouter Koolmees) te dicht op de partijen staan. Zij stapten vrijdag officieel op, nadat de Kamer een motie had aangenomen.

Eerst stond in die motie nog wat er een verkenner met meer afstand moet komen. Maar in het aangepaste voorstel staat dat "de ontstane politieke situatie vraagt om een gezaghebbende, onafhankelijke informateur met een grotere afstand tot de actuele politiek."



Een informateur wordt meestal later in het proces ingezet, nadat een verkenner al de eerste gesprekken heeft gevoerd. Deze informateur, die naar verwachting een duidelijke opdracht van de Kamer krijgt, zal toch opnieuw met de puzzel moeten beginnen.

De geklapte verkenning en het gelekte Omtzigt-memo hebben voor veel onderling onrust en wantrouwen tussen de partijen gezorgd.

