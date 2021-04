'Slechts' 12.000 Marokkaanse seizoenarbeiders in Spanje

Dit jaar zijn zo'n 11.800 Marokkaanse seizoenarbeiders afgereisd naar Spanje om te werken op de aardbeivelden in de regio Huelva.

Dat meldt de Spaanse regering vrijdag. Marokkaanse vrouwen vertegenwoordigen meer dan 90 procent van het aantal seizoenarbeiders die voor dit seizoen werden gerekruteerd voor de aardbeien- en roodfruitplukcampagne in de Spaanse provincie.

Zo'n 900 Marokkaanse vrouwen zijn nog onderweg. De laatste veerboot, die donderdag in de haven van Algeciras zou aankomen, werd geannuleerd vanwege slecht weer.

Door de coronapandemie is het aantal arbeiders dit jaar aanzienlijk lager dan het gemiddelde van 18.000 die jaarlijks naar het Zuid-Europese land afreizen voor seizoensgebonden werk.



Vorig jaar zorgden de reisbeperkingen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus nog voor een tekort aan personeel, waardoor gewassen in Frankrijk en Spanje niet konden worden geoogst.

Ondanks de moeilijke omstandigheden kon dit jaar het gros van de arbeiders op tijd beginnen met het werk, mede door de intensieve samenwerking tussen de Marokkaanse regering en Spaanse uitzendbureaus.

Van de 90.000 arbeiders die jaarlijks werkzaam zijn in de aardbeienvelden in Huelva komt ruim de helft tijdelijk over vanuit het buitenland. Zo'n 15-20% komt uit Marokko, de rest komt voornamelijk uit Oost-Europa.

