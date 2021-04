Marokko: Coronavirus zorgt voor grootste recessie ooit

De coronacrisis veroorzaakte in coronajaar 2020 een krimp van naar schatting 7,1 procent van het BNP.

De economische krimp zou groter zijn geweest zonder de miljarden euro's aan overheidssteun voor bedrijven en huishoudens. Eerder werd al bekend dat het werkloosheidpercentage in 2020 was opgelopen naar 11,9%.

Dat meldt het Franstalige weekblad l'Economiste aan de hand van de laatste cijfers van het nationale bureau voor planning en statistiek HCP. Het betreft voorlopig cijfers, het eindrapport is naar verwachting in juni klaar.

Zonder de hulp van het Marokkaanse coronafonds zou de crisis "zeven keer zo hoog" zijn geweest en hebben geleid tot een ongekende toename van de sociale ongelijkheid in Marokko.



De resultaten in het laatste kwartaal van 2020 zijn grotendeels toe te schrijven aan de daling van de landbouwactiviteit met 6,8 procent, als gevolg van de afname van 7,3 procent in de landbouw en de toename van de visserijactiviteit van 0,3 procent.

De secundaire sector daalde in volume met 'slechts' 1,6 procent als gevolg van de toename in de winningsindustrie (mijnbouw) van 8.9 procent. De tertiaire sector registreerde een krimp van 7,5%, voornamelijk als gevolg van de bijzonder lage toerisme-inkomsten bij hotels en restaurants (-57,1 procent), transport (-18,6 procent), handel (-8,2 procent) en diensten (-1,2 procent).



De slechte cijfers uit de toeristische sector leidde al tot een recordhoogte in het aantal nieuwe investeringsprojecten ten behoeve van de reisbranche. Ruim 34 projecten moeten leiden tot 3.500 directe en 5.800 indirecte banen.

In totaal kende de toegevoegde waarde van niet-agrarische activiteiten in het vierde kwartaal van 2020 dus een daling van 5,5 procent, in dezelfde periode vorig jaar werd nog een stijging waargenomen van 3,5 procent.



Daarbovenop waren de inkomsten uit productgebonden belastingen 8 procent lager. De binnenlandse vraag kromp in het laatste kwartaal met 5,5 procent, vergeleken met een stijging van 1,4 procent in dezelfde periode van het voorgaande jaar.

De export liet in het vierde kwartaal een daling zien van 8,1 procent, met een negatieve bijdrage aan de groei van 3,1 punten in plaats van een positieve bijdrage van 1,6 punten.

De invoer van goederen en diensten daalde met 6,6 procent in plaats van een stijging van 1,7 procent, met een positieve bijdrage van 3,2 punten in plaats van een negatieve bijdrage van 0,9 punt vorig jaar.

