Rutte wil door: 'Ik ben strijdbaar'

VVD-leider Mark Rutte wil aanblijven, ondanks de partijen die zeggen niet met hem in een kabinet te willen.

"Ik ben strijdbaar", zegt hij tegen de camera's van de NOS en RTL Nieuws. Dat nu ook zijn coalitiegenoot Gert-Jan Segers van de ChristenUnie niet met hem in een nieuw kabinet te willen stappen, verandert daar niets aan.

Toch raken de woorden van Segers hem wel, zegt hij. "Met Gert-Jan Segers heb ik de afgelopen jaren zo goed samengewerkt." Rutte wil het gesprek over de formatie "op de inhoud" voeren. De partijen die tot een regeerakkoord komen, gaan er zelf over wie ze naar voren schuiven voor ministersposten, en ook het premierschap, zegt de VVD-voorman.

In een zwaar debat dat donderdag begon en in de vroege uurtjes van vrijdag pas afliep, kreeg Rutte naast felle woorden van andere partijleiders, ook een motie van afkeuring voor zijn voeten. Die werd door alle partijen, behalve de VVD, gesteund. De voltallige oppositie zei zelfs het vertrouwen in hem op, maar die motie haalde net geen meerderheid.



Toch wil de liberaal door, "omdat we in Nederland voor hele grote vraagstukken staan, en ik ervan overtuigd ben dat we altijd als land in staat zijn over die grote vraagstukken tot compromissen te komen".

De partijtop van de VVD liet zaterdag al weten Rutte volop te steunen. Ook veel VVD-prominenten spreken zich in artikelen en op sociale media uit voor de VVD-leider. De andere coalitiepartijen, D66 en CDA, houden zich nog even stil.

Ze willen het Paasweekeinde gebruiken voor "bezinning", waarna de moeizame formatie van start zal gaan.

