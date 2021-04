Tegenslag voor Spaanse VOX: EU verwerpt herziening landbouwregeling Marokko

Het Europees Parlement wenst geen enkele wijziging voor de toegangsregeling voor Marokkaanse landbouwproducten.

De Europese landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski heeft een verzoek van de Spaanse Europarlementariër Mazaly Aguilar afgewezen.

In het verzoek van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECH), een antifederalistische en conservatieve fractie in het Europees Parlement, werd voorgesteld om de invoer van Marokkaanse landbouwproducten te herzien.

De eurocommissaris erkent dat de EU-import van groenten en fruit uit Marokko de afgelopen jaren is toegenomen met 33%, van 1 miljoen ton in 2015 (€ 1,2 miljard) tot 1,3 miljoen ton in 2019. Desondanks ziet Wojciechowski geen reden om de bestaande regeling te herzien.



"Momenteel voorziet de Commissie geen enkele wijziging van het bestaande systeem", onderstreepte de Poolse Wojciechowski in zijn antwoord op de schriftelijke vraag van het Spaanse parlementslid die namens de extreemrechtse politieke partij VOX plaats neemt in het Europese parlement.

Vermeende fraude bij Marokkaanse douane

Aguilar beweerde zelfs dat Marokkaanse boeren fraude zouden plegen bij de export naar de Europese Unie. Ze voerde aan dat verenigingen van Spaanse boeren de vermeende frauduleuze praktijken in Marokko hebben gemeld bij het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF).



Wojciechowski ging daar niet in mee. De aantijging van VOX komt bovenop eerdere claims van de Spaanse landbouwsector die naar eigen zeggen herhaaldelijk heeft gewaarschuwd voor de vermeende fraudepraktijken in Marokko. "OLAF kan een onderzoek openen als er voldoende bewijs bestaat van fraude of enige andere illegale activiteit die de financiële belangen van de EU schaadt", concludeerde de Europese commissaris in zijn reactie.

Jankende Spaanse boeren

De schriftelijke vraag van Aguilar maakt deel uit van de langlopende lastercampagne van de Spaanse landbouwlobby. In februari vroeg Gabriël Mato, lid van de Canarische Volkspartij (PP), de Europese Commissie om een ​​onderzoek te openen naar "de schade die Europese producenten hebben geleden door het niet naleven van de betaling van douanerechten op geïmporteerde landbouwproducten uit Marokko".

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus presteerde de Marokkaanse agro, food en tuinbouw sector bijzonder goed. In het jaar 2020 werd vanuit Marokko wederom méér landbouwproducten geëxporteerd naar de EU, het jaar registreerde een stijging van 9 procent.



De toenemende Marokkaanse export van groente en fruit is een doorn in het oog van Spaanse boeren. Vorig jaar doken er al beelden op van Spaanse boeren die Marokkaanse vrachtwagenchauffeurs dwingen te stoppen om de lading te lossen en te vernietigen. Door de overvloed van Marokkaanse landbouwproducten in Europa zijn Spaanse boeren genoodzaakt de prijzen drastisch te verlagen.

De Brexit heeft daar nog eens een schep bovenop gedaan. De export van Marokkaanse citrusvruchten naar het Verenigd Koninkrijk zal namelijk ook na de brexit blijven profiteren van het belastingtarief van 0%. Clementines en sinaasappels uit Europese landen zullen daarentegen vanaf 2021 belast worden met respectievelijk 16% en 3,2%.

© MAROKKO.NL 2021