Saoedi-Arabië: normalisering met Israël zou 'uiterst nuttig' zijn voor regio

Normalisatie van de betrekkingen tussen Saoedi-Arabië en Israël zou enorme voordelen opleveren op economisch en sociaal gebied, alsook vanuit een veiligheidsperspectief.

Dat zei de Saoedische Minister van Buitenlandse Zaken Prins Faisal bin Farhan eerder deze week in een interview met nieuwsdienst Sun.

Met de normalisatie van de betrekkingen met Israël zou ook vooruitgang worden geboekt in het vredesproces tussen de Palestijnen en de Israëliërs antwoordde hij op de vraag of er een op handen zijnde normalisatiedeal tussen het Saoedische Koninkrijk en Israël zou zijn.

Een normalisatieovereenkomst zou volgens Bin Farhan afhangen van de voortgang in het vredesproces tussen de Israëliërs en de Palestijnen. Hij voerde aan uit dat er al sinds 2002 een normalisatieakkoord op tafel ligt; het Arabische vredesinitiatief.



"Nu kan geen enkel vredesproces in de regio slagen tenzij we de Palestijnse kwestie aanpakken en we een Palestijnse staat vestigen binnen de grenzen van 1967", verduidelijkte hij. "Dit geeft de Palestijnen waardigheid en geeft hun hun rechten.", voegde hij toe.

"Als we een weg daarnaartoe kunnen vinden, dan denk ik dat we een veel veiliger en welvarender regio zullen zien, waar iedereen kan bijdragen aan de welvaart, inclusief Israël.", aldus Bin Farhan.



Geruchten over een eventuele verzoening tussen de twee staten doen al langer de ronde en werde heviger nadat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein een deal sloten met Israël.

Zo zou de Israëlische premier Benjamin Netanyahu eind november in het uiterste noordwesten van Saoedi-Arabië gesproken hebben met de Saoedische machthebber Mohammed bin Salman en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.



Voornaamste gespreksonderwerpen zouden een eventuele normalisering van de betrekkingen tussen Saoedi-Arabië en Israël zijn geweest en kwesties die te maken hebben met Iran.

De geheime topontmoeting zou in het bouwproject van de toekomstige megastad Neom zijn geweest.

© MAROKKO.NL 2021