'Voormalige kroonprins Jordanië gearresteerd na vermeende staatsgreep'

Ongeveer 20 mensen, waaronder medewerkers van koning Abdullah II, werden zaterdag door de Jordaanse autoriteiten gearresteerd op verdenking van samenzwering tegen het koningshuis

Dat melden Arabische media en de The Washington Post eerder vandaag.

Onder de arrestanten zou ook de voormalige kroonprins Hamza bin Hussein (halfbroer van koning Abdullah II) zitten. Hij wordt er van verdacht deel te hebben genomen in een complot dat door de autoriteiten word bestempeld als "een bedreiging voor de stabiliteit van het land".

Jordaanse staatsmedia ontkenden dat prins Hamza is vastgehouden. Twee mensen die bekend waren met de situatie vertelden persbureau Reuters dat veiligheidstroepen bij het huis van de prins zijn aangekomen en een onderzoek zijn gestart.



"De berichten dat prins Hamza is vastgehouden zijn niet waar, maar hem is wel gevraagd alle activiteiten stop te zetten die kunnen worden uitgebuit om de nationale veiligheid te schaden.", zei de Jordaanse stafchefs, generaal-majoor Yousef Huneiti zaterdagavond in een verklaring.

"Dit volgt op een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door veiligheidsdiensten dat leidde tot de arrestaties van Sharif Hassan Ben Zaid en Bassem Ibrahim Awdallah.", voegde hij toe.



Staatspersbureau Petra meldde dat de in de Verenigde Staten opgeleide Awadallah, een oude vertrouweling van de koning die later minister van Financiën werd, en Ben Zaid, een lid van de koninklijke familie, samen met andere niet nader genoemde personen zijn opgepakt. De verklaring gaf verder geen details. Ben Zaid staat bekend als een medewerker van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman

De Jordaanse koning Abdullah ontsloeg Hamza als troonopvolger in 2004 in een poging zijn machtspositie te versterken.

