Raad van State: Marokkaanse vreemdelingen die wachten op uitzetting mogen niet worden vastgezet

Door een uitspraak van de Raad van State wordt het lastiger om vreemdelingen uit Marokko het land uit te zetten.

De hoogste rechtsprekende instantie oordeelde vrijdag dat er een streep moet door vreemdelingenbewaring voor Marokkanen, doordat thuisland Marokko in de praktijk nauwelijks meewerkt aan het terugnemen van onderdanen.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid besloot eind 2020 om drie illegale Marokkaanse migranten in bewaring te stellen in afwachting van hun uitzetting naar Marokko. Het drietal ging in hoger beroep en de Raad van State stelde de personen in het gelijk omdat thuisland Marokko geen reispapieren afgeeft. Om die reden is er geen uitzicht op terugkeer, waardoor de basis voor de vreemdelingenbewaring wegvalt.

Volgens de Raad van State heeft Marokko in heel 2020 geen enkele zogenoemde laissez-passer uitgegeven. Het is onduidelijk wanneer voor het laatst iemand vanuit bewaring met een dergelijk paspoort is uitgezet naar Marokko.



Ook weet de staatssecretaris momenteel niet wanneer de situatie zal veranderen. Daarmee wordt er volgens het oordeel van de Raad van State niet voldaan aan de voorwaarde van zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn. Met die uitspraak kan het drietal, dat in hoger beroep ging, niet langer worden vastgehouden waardoor hun bewaring per direct wordt opgeheven.

Een woordvoerder van de staatssecretaris laat weten dat er nog "circa tachtig vreemdelingen met de Marokkaanse nationaliteit in vreemdelingenbewaring zitten." Het ministerie van J&V zoekt uit wat de uitspraak betekent voor deze mensen en voor hun uitzetting.



In vrijheid gesteld

Waar de drie vreemdelingen nu naartoe zullen gaan is niet duidelijk. "Ze zijn vrij en mogen zelf weten waar ze heen gaan.", aldus de J&V-woordvoerder.

De Nederlandse overheid zit al langer in zijn maag met asielzoekers uit Marokko. Doordat detentie nu niet is toegestaan wordt het ze makkelijker gemaakt om in de illegaliteit te verdwijnen.

