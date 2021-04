Duitsland wijst Nederland aan als hoogrisicogebied

Nederlanders die naar Duitsland reizen krijgen na Pasen te maken met strengere regels.

Het Duitse beleid wordt aangescherpt vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in Nederland. Dat betekent dat reizigers die vanuit Nederland de grens oversteken vanaf dinsdag meteen een negatieve coronatest moeten kunnen tonen.

Het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse RIVM, maakte zondag bekend dat Nederland wordt aangemerkt als een hoogrisicogebied vanwege de oplopende besmettingscijfers. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners lag over een periode van zeven dagen boven de 200.

Reizigers hadden voorheen ook al te maken met een testplicht als ze vanuit Nederland naar Duitsland reisden, maar die wordt aangescherpt. Op dit moment moeten Nederlanders pas na een verblijf van 48 uur in Duitsland met een test kunnen aantonen dat ze niet zijn besmet met het coronavirus.



Quarantaineregels

Nederlanders hebben in Duitsland ook te maken met quarantaineregels. Reizigers die recent in een risicogebied of hoogrisicogebied zijn geweest moeten zich voor vertrek naar Duitsland online aanmelden bij de overheid. Na aankomst volgt in principe tien dagen thuisisolatie.

Die kan na vijf dagen worden beëindigd met een negatieve testuitslag. Niet alle deelstaten voeren echter hetzelfde coronabeleid en dat leidt ook tot regionale verschillen tussen de regels voor thuisisolatie.



Nederland is het vierde buurland van Duitsland dat wordt aangewezen als 'hoogincidentiegebied'. Het gaat verder om Polen, Frankrijk en Tsjechië. De Duitse autoriteiten voeren aan de grens met dat laatste land structurele controles uit. Daar worden alle auto's gecontroleerd. In andere grensgebieden gebeurt dat steekproefsgewijs.

Duitsland heeft net als Nederland strenge maatregelen afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het land zit al sinds december in lockdown. Die wordt steeds met enkele weken verlengd en dat gaat vaak moeizaam.

Deelstaten en de landelijke overheid zitten niet altijd op dezelfde lijn.

