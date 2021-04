Celstraf voor Goudse jihadiste Kaoutar

Kaoutar S. uit Gouda is donderdag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar, waarvan ruim een jaar voorwaardelijk.

Ze was vijf jaar lid van terreurorganisatie Daesh. Ook maakte ze zich schuldig aan het voorbereiden van terroristische misdrijven.

De 29-jarige vrouw beheerde een Whatsappgroep waarin anderen een bomgordel of handgranaten vroegen of aanboden. De naam van die groep: 'Souk al Khalifah', de markt van het kalifaat.

Nog voordat de terreurgroep in 2014 het kalifaat uitriep, had de extremistische groep al een grote aantrekkingskracht op S. Nog in Gouda bezoekt ze websites waarop informatie wordt gedeeld over gesneuvelde Nederlandse 'jihadstrijders' en met vriendinnen chat ze over Syrië.



In dat land hebben ze het "top", tikt Kaoutar in 2013, enkele dagen voor vertrek. "Alles is mooi, Allahu Akbar. Ondanks dat het een oorlogsgebied is", ontvangt ze terug.

Daesh-huwelijken

Via Facebook leert ze vervolgens haar eerste man kennen. Hij is op dat moment al uitgereisd, en was waarschijnlijk lid van Al-Qaeda en daarna Daesh. Het bezoek van een wijkagent aan het ouderlijk huis mag niet meer baten, schrijft Vrij Nederland. Van de vrolijke, levendige jonge vrouw was toen al niet veel meer over.



Op 20 december 2013 steekt Kaoutar de grens over naar Syrië waar ze in het huwelijk treedt. Haar kersverse echtgenoot heeft op dat moment al een machinegeweer. Samen verhuizen ze in 2014 naar Daesh-gebied. Haar man komt in 2015 te overlijden, enkele maanden voordat ze bevalt van hun eerste zoon.

Met hulp van het huwelijksbureau van Daesh trouwt Kaoutar vervolgens nog datzelfde jaar met een andere strijder, die is veroordeeld voor terrorisme. Ook hij sneuvelt. Zijn naam wordt teruggevonden op een lijst met Daesh-'martelaars'. Van haar derde man laat ze zich uiteindelijk in 2018 scheiden.



Gevlucht

Met het afbrokkelen van het Daesh-bolwerk, komt ze terecht in detentiekamp Al Hol. Ze vlucht en met behulp van een smokkelaar komt ze terecht in Turkije waar ze zich in 2019 bij de Nederlandse ambassade meldt. Bij aankomst op Schiphol wordt ze in de kraag gevat.

De rechtbank rekent het Kaoutar aan dat zij pas na vijf jaar Syrië probeerde te verlaten, Daesh had in dat land toen al geen grondgebied meer in handen. Volgens de rechter is ze dus uit vrije wil gebleven en moet ze hebben geweten dat ze met strijders trouwde.



De Officier van Justitie eiste vier jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Maar omdat Kaoutar verminderd toerekeningsvatbaar is en een jong kind heeft, ging de rechter daar niet in mee.

Het is niet duidelijk of advocate Mirjam Levy hoger beroep gaat aantekenen. "Ik heb het vonnis nog niet met mijn cliënte kunnen bespreken." Ze pleitte dat Kaoutar alleen woonde in Daesh-gebied en dat steunbetuigingen aan Daesh niet hetzelfde is als daadwerkelijk meevechten.

Volgens de rechtbank werd S. bij terugkomst "omarmd" door haar familie. Ook zou ze niet meer vasthouden aan haar eigen gelijk. "Ze geeft nu aan realistischer naar de wereld te kijken en in het leven te staan".

© AD/VN/ANP/Marokko.nl 2021