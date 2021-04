Veertien personen in Jordanië gearresteerd om veiligheidsredenen

Zeker veertien mensen zijn in Jordanië gearresteerd om veiligheidsredenen, meldt vicepremier Ayman Safadi zondag.

Eerder werd al bekend dat de nationale veiligheidsdienst een lid van de koninklijke familie, een voormalig adviseur van koning Abdullah, heeft aangehouden voor verhoor.

Het gaat om voormalig kroonprins Hamza bin Hussein, een halfbroer van Abdullah, die met steun van een twintigtal anderen mogelijk een staatsgreep zou hebben voorbereid. Volgens Safadi had de prins contact met buitenlandse partijen over een complot om het land te destabiliseren en werd hij al enige tijd in de gaten gehouden.

De autoriteiten hebben berichten onderschept tussen Hamza en die buitenlandse partijen over de timing van acties om de veiligheid van Jordanië te ondermijnen, aldus Safadi op een persconferentie.



Volgens staatsbureau Petra zijn ook de in de VS opgeleide Bassem Awadallah, jarenlang een vertrouweling van de koning en onder meer enige tijd minister van Financiën, en Sharif Hassan Ben Zaid gearresteerd. De laatste is eveneens lid van de koninklijke familie.

Prins Hamza liet zaterdagavond volgens de tv-zender al-Jazeera in een videoboodschap weten dat hij huisarrest heeft en van de legerleiding te horen heeft gekregen dat hij met niemand contact mag hebben.



Hij ontkent betrokken te zijn bij een samenzwering tegen zijn halfbroer, maar toonde zich wel kritisch tegenover het huidige bewind.

"Ik ben niet de persoon die verantwoordelijk is voor de ineenstorting van het bestuur, voor de corruptie en voor de incompetentie die de afgelopen 15 tot 20 jaar heerst in onze bestuursstructuur."

