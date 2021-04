PSV'er Ihattaren na doelpunt: niemand die mij kapot krijgt

Zijn doelpunt in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Heracles Almelo (3-0) maakte veel los bij Mohamed Ihattaren.

"Niemand die mij kapot krijgt", schreeuwde de 19-jarige middenvelder van PSV in de camera, nadat hij de bal fraai in de linkerbovenhoek had gekruld.

Ihattaren kwam in de 75e minuut in het veld in plaats van Donyell Malen. Het betekende zijn derde treffer dit seizoen en zijn eerste van dit jaar. Ihattaren kwam dit seizoen twee keer in botsing met trainer Roger Schmidt.

De Duitser was zowel in september als in februari niet te spreken over de houding en instelling van de PSV'er, die ruim een maand geleden voor straf buiten de selectie voor de topper met Ajax (1-1) werd gelaten.

Schmidt kreeg de voorbije weken veel vragen over Ihattaren, die de vorige wedstrijden ook al een paar keer mocht meedoen als invaller.

