Coach Schmidt: je zult Ihattaren moeten vragen wat hij bedoelt

PSV-trainer Roger Schmidt weet niet wat Mohamed Ihattaren zondag bedoelde met zijn opmerkingen na zijn doelpunt in blessuretijd tegen Heracles Almelo (3-0).

"Niemand die mij kapot krijgt", schreeuwde de middenvelder nadat hij de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de linkerbovenhoek krulde.

"Je zult hem moeten vragen wat hij precies bedoelt", aldus Schmidt na de zege. "Misschien omdat hij meer wil spelen, ik weet het niet. Ja, het is ook een optie om het doelpunt met je medespelers te vieren. Dat is aan de speler zelf om te beslissen. Ik kijk naar de training, de focus, fitheid en nog meer dingen. Aan de hand van die hele rij stel ik mijn basiselftal samen. Cody Gakpo, Mario Götze, Donyell Malen en Eran Zahavi zijn op dit moment met z'n vieren goed bezig voorin."

Schmidt en Ihattaren kwamen dit seizoen al een paar keer in aanvaring. De trainer was zowel in september als in februari niet te spreken over de houding en inzet van Ihattaren, die ruim een maand geleden voor straf buiten de selectie voor de wedstrijd tegen Ajax werd gelaten.

