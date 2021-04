Ruim 10.000 testafspraken gemaakt voor uitjes komende drie dagen

Er zijn tot donderdag rond het middaguur ruim 10.000 afspraken gemaakt voor de sneltests die toegang verlenen tot de Keukenhof en ruim twintig monumenten die vrijdag tot en met zondag de deuren openen.

In totaal zijn er ongeveer 15.000 afspraken gemaakt, waarvan dus 5000 voor activiteiten na het weekend. Dat meldt Tom Middendorp, bestuursvoorzitter van testenvoortoegang. nl, die spreekt van een "enorme behoefte om er weer op uit te gaan".

Volgens cijfers van de website van de Rijksoverheid kunnen de komende drie dagen bijna 30.000 mensen eropuit. De helft daarvan betreft plekken voor de Keukenhof, die dagelijks 5000 bezoekers toelaat. Vooralsnog lijkt daarvan dus een derde volgeboekt. Wel is het mogelijk om met één negatieve sneltest binnen veertig uur meerdere activiteiten te doen.

Het kabinet wil dat het mogelijk wordt om eind mei dagelijks 400.000 sneltests af te nemen. Dat is drie keer de huidige testcapaciteit van de GGD, zegt Middendorp. Om dat doel te behalen is de Stichting Open Nederland, die achter testenvoortoegang.nl zit, in gesprek met de veiligheidsregio's over nieuwe sneltestlocaties, die moeten worden opgezet en bemand door private partijen. Als alles naar plan verloopt zullen de snelteststraten straks, indien nodig, zestien uur per dag open zijn.



Onder meer de Keukenhof en enkele monumenten openen vrijdag en de dagen erna weer de deuren voor een beperkt aantal mensen. Bezoekers moeten maximaal veertig uur van tevoren een gratis sneltest met een negatieve uitslag hebben gedaan in een van de ruim dertig aangesloten snelteststraten.

De negatieve testuitslag wordt in de CoronaCheck-app omgezet in een QR-code die bij de ingang van de evenementenlocatie wordt gescand.

