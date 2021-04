Spanje: toch geen mondkapjesplicht bij zonnebaden op stranden

Strandgangers in Spanje hoeven toch geen mondkapje te dragen tijdens het zonnebaden.

De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de mondkapjesplicht op het strand niet geldt zolang mensen op dezelfde plek blijven en 1,5 meter afstand houden van andere huishoudens.

De mondkapjesplicht werd vorige week woensdag uitgebreid naar alle openbare ruimtes, zowel binnen als buiten. Dat leidde tot veel kritiek omdat mensen het er niet mee eens waren dat ze bijvoorbeeld tijdens het zonnebaden op het strand een mondkapje moesten dragen. Ook de toerismesector reageerde vol ongenoegen.

De regering heeft na overleg met alle zeventien regio's de mondkapjesplicht aangepast. Verder zijn ook de bestaande regels verduidelijkt. Mondkapjes zijn niet verplicht tijdens het zwemmen en tijdens het eten en drinken, benadrukken de autoriteiten. Strandgangers moeten tijdens het lopen nog steeds een mondkapje dragen.



Spanje voerde in mei 2020 vanwege de coronapandemie een mondkapjesplicht in. Aanvankelijk alleen in het openbaar vervoer, later ook op straat.

Tot vorige week waren mondkapjes alleen verplicht als het onmogelijk was om afstand te houden.

© ANP 2021