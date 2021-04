Studie RIVM: afstand houden vermindert inderdaad kans op corona

Mensen die zich houden aan het advies om 1,5 meter afstand tot anderen te houden, lopen inderdaad minder kans om het coronavirus op te lopen

Dat concluderen onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). "Het onderzoek laat zien dat social distancing een belangrijke maatregel is om verspreiding van het virus te stoppen", vat het instituut de uitkomsten samen.

De onderzoekers analyseerden gegevens van 7000 mensen die tijdens de eerste coronagolf regelmatig vragenlijsten invulden over hun contacten. Ook werd hun bloed onderzocht op antistoffen, waarmee kan worden aangetoond dat iemand met het virus in aanraking is geweest.

Destijds had 5,5 procent van de mensen die zich niet aan de afstandsregels hielden antistoffen in het bloed. Van de deelnemers die dat wel zeiden te doen, maakte 4 procent antistoffen aan. Onder de mensen die afstand hielden, lag het aantal besmettingen dus 27 procent lager.



Ook grote groepsbijeenkomsten leveren meer besmettingen op, zo laat het onderzoek zien. Van de mensen die aangaven dat ze een bijeenkomst in een binnenruimte hadden bezocht met meer dan twintig mensen, bleek 6,2 procent antistoffen in het bloed te hebben.

Dat percentage lag anderhalf keer zo hoog als onder mensen die aangaven dat ze helemaal geen bijeenkomsten hadden bezocht.



Antistoffen

Inmiddels hebben al veel meer mensen antistoffen in hun bloed. Een steekproef van bloedbank Sanquin wees onlangs uit dat het om ruim een op de vijf bloeddonoren gaat. Onder hen zijn ook mensen die zijn gevaccineerd.



De onderzoeksresultaten van het RIVM zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Clinical Infectious Diseases. Daaruit blijkt verder dat mensen die vooral nauw contact hadden met kinderen onder de 10 jaar nauwelijks besmet raakten met het virus.

"In het bloed van deze deelnemers zaten niet vaker antistoffen dan bij deelnemers die aangaven helemaal geen contact te hebben gehad", meldt het instituut.

Nieuwe virusvarianten, zoals de Britse variant die nu dominant is, waren er nog niet toen het onderzoek werd uitgevoerd. "Juist vanwege de hogere besmettelijkheid van deze varianten is het belangrijk om voldoende afstand te houden", benadrukt het RIVM.

