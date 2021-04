Marjane gaat textiel- en landbouwproducten meer lokaal inkopen

Supermarktketen Marjane Holding gaat meer zaken doen met lokale textiel- en voedingsproducenten

Twee samenwerkingsovereenkomsten werden woensdag ondertekend door de Minister van Handel Moulay Hafid Elalamy en Marjane-CEO Ayoub Azami.

"De ontwikkeling van lokale fabrikanten past bij de koninklijke visie om de productieve sectoren nieuw leven in te blazen en banen te creëren", zei handelsminister Elalamy tijdens de ondertekeningsceremonie.

"Consumentenaankopen kunnen een katalysator zijn voor de ontwikkeling van lokale inkoop, diversificatie en opschaling van het productassortiment dat voldoet aan de kwaliteits- en prijscriteria van de Marokkaanse consument.", voegde hij toe.



In 2020 was ruim 65 procent van het assortiment van de grossier afkomstig van lokale producenten. De nieuwe overeenkomst schrijft voor dat Marjane een plan gaat opstellen om 80 procent van de huismerkproducten in te kopen bij lokale producenten.

Volgens Marjane-topman Azami heeft de supermarktketen onlangs 13 inkoopovereenkomsten met lokale producenten afgesloten, de inkooporders vertegenwoordigen een bedrag van ruim 175 miljoen DH (€ 16 miljoen).

Ook heeft Marjane toegezegd het 'Made in Morocco' handelsmerk meer prominent onder de aandacht te brengen bij zowel consumenten als fabrikanten.

