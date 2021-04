Marokko: nieuwe veiligheidsvoorschriften bij toediening AstraZeneca-vaccin

Zorgautoriteiten in Marokko hebben maatregelen genomen om de waakzaamheid te vergroten bij de toediening van het AstraZeneca-vaccin.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft nieuwe protocollen ingevoerd met instructies die verband houden met het gebruik van het coronavaccin.

Zo wordt voortaan eerst de bloeddruk gemeten bij mensen die het AstraZeneca vaccin krijgen toegediend en zijn er specifieke instructies met betrekking tot de daadwerkelijke injectie.

Ook wordt er voortaan meer nazorg verleend om gevallen van stollingsstoornissen en trombo-embolische voorvallen sneller te signaleren.



Het zorgministerie stuurt ook aan op betere monitoring op afstand, rapporteren van waargenomen bijwerkingen en de periodieke terugkoppeling aan de bevolking over de status van de vaccinatiecampagne.



De maatregelen komen in de nasleep van alle ophef over het coronavaccin van de Brits-Zweedse farmaceut. De coronaprik kan in zeer uitzonderlijke gevallen leiden tot gevaarlijke bijwerkingen. AstraZeneca heeft onlangs al de bijsluiter aangepast.



Ondanks de kans op bijwerkingen blijft het zorgministerie bij het oordeel dat de baten-risicoverhouding van het AstraZeneca-vaccin gunstig is, zoals eerder al werd geadviseerd door de nationale adviescommissie voor geneesmiddelenbewaking.

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) handhaaft het oordeel dat de voordelen groter zijn dan de risico's.

