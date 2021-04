Marokko: justitie gaat over tot vervolging van Frans-Algerijnse grappenmakers na controversiële video

De officier van justitie in Marrakech heeft besloten de drie Frans-Algerijnen te vervolgens nadat ze in een video Marokkaanse vrouwen en kinderen beledigden deelden

In de video is te zien hoe Bouhlel en twee anderen (Hedi Bouchenafa en social media influencer Zbarbooking) beweren hoe makkelijk het is om Marokkaanse vrouwen te betalen voor seksuele handelingen.

Het drietal is op vakantie in Marrakech en haalde in de video allerlei negatieve stereotypen jegens Marokkaanse vrouwen naar voren. "Wat ik hier leuk vind, is al die puinhoop waarvoor ik slechts 100 DH betaal".

Bouhlel en influencer Zbarbooking werden begin deze week al opgepakt en tegen Hedi Bouchenafa is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd, meldt nieuwsdienst Medias24.



De arrestaties volgden nadat de Marokkaanse Advocatenclub (CAM) de rechtbank in Marrakech had verzocht een zaak te openen tegen het drietal.

De drie praatjesmakers zullen worden vervolgd voor "laster, openbare beledigingen en discriminatie", aldus CAM-voorman Mourad Elajouti op Twitter.

Mogelijke aanklachten zijn onder meer artikel 431-1 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 447-1 op basis van het 'aanzetten tot haat' en 'schendingen van het portretrecht'. Beiden zijn onderworpen aan lange gevangenisstraffen van maximaal drie jaar en hoge boetes tot 50.000 DH (€ 4.600).

De beelden zorgden ook in thuisland Frankrijk voor ophef, waarna de Frans-Algerijnse grappenmaker excuses aanbood op Instagram. Sponsor Adidas Paris en mediapartner 2M hebben de samenwerking al stopgezet

