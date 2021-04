Partij Franse president Macron richt 2 kantoren op in Marokko, waaronder de Sahara

La République en Marche! (LREM), de politieke partij van de Franse president Emmanuel Macron, heeft de oprichting aangekondigd van twee nieuwe partijkantoren in Marokko

Het gaat om vestigingen in Agadir en het Zuid-Marokkaanse Dakhla.

De twee lokale partijcommissies zijn opgericht om het netwerk van de partij in het Maghreb-kiesdistrict en in West-Afrika te consolideren. "We zullen aanwezig zijn bij de inhuldiging zodra de coronamaatregelen het toelaten", meldt de partij op haar website.

De twee commissies zullen worden geleid door Guy Picard (Agadir) en Claude Fraissinet (Dakhla). "We willen dat deze twee commissies zo dynamisch mogelijk zijn om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verwachtingen van de Fransen in deze regio".



LREM is een politieke partij in Frankrijk, die onder de naam 'En Marche!' op 6 april 2016 werd opgericht door Macron, de toenmalige Minister van Economische Zaken.

De keuze voor Dakhla is op zijn minst opmerkelijk. In Marokko wordt de komst van de partijkantoren dan ook gezien als een mogelijke Franse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

