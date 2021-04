Marokko: Gearresteerde journalist Raissouni in hongerstaking

Journalist Slimane Raissouni heeft aangegeven vanaf vandaag in hongerstaking te zullen gaan.

Dat heeft de familie van de gearresteerde journalist vandaag bekend gemaakt.

Journalist Raissouni werd in mei 2020 gearresteerd en zit momenteel in de Okasha-gevangenis in Casablanca. De voormalige hoofdredacteur van het inmiddels gestopte Akhbar Alyaoum wordt beschuldigd van verkrachting.

Raissouni gaat in hongerstaking omdat hij vindt dat zijn arrestatie is gebaseerd op "willekeur", ook hekelt hij zijn voorlopige hechtenis die inmiddels bijna een jaar duurt. Zijn voorarrest is tweemaal verlengd.



Ook beweert de oud-journalist dat hij het slachtoffer is van "bedreigingen en intimidatie" van veiligheidsagenten. Dat zou zijn gebeurd nog voordat hij werd opgepakt en de lastercampagne zou ook ná zijn arrestatie zijn voortgezet.

Ook zouden zijn familieleden het slachtoffer zijn van dezelfde lasterpraktijken.

