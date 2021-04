Hoofd Polisario-'gendarmerie' omgekomen bij Marokkaanse drone-aanval

Een belangrijke militaire functionaris van het separatistische Polisario-Front is woensdag omgekomen bij een droneaanval van de Koninklijk Strijdkrachten (FAR)

Dat melden meerdere lokale bronnen aan nieuwsdienst Yabiladi.

Het hooggeplaatste militielid Dah El Bendir kwam woensdagochtend om het leven tijdens een FAR-operatie in het Touizgui-gebied, ten oosten van de Marokkaanse veiligheidsmuur. Ander militieleden zouden bij dezelfde aanval zijn gedood en verwondt.

El Bendir heeft een academische achtergrond en heeft zich bij Polisario gespecialiseerd in militaire infiltratiemissies. Volgens bekenden van El Bendir wist hij als geen ander om landmijnen en andere veiligheidsobstakels van FAR te mijden.



Volgens nieuwsdienst Akhbarona is het de eerste keer dat het Marokkaanse leger een drone inzet om een aanval uit te voeren tegen gewapende Polisario-leden.

De militaire precisieaanval zou het antwoord zijn op beschietingen vanuit Polisario op elementen van Marokkaans veiligheidspersoneel in de buitenwijken van Tafarit.



De provocatie van Polisario komt op een opmerkelijk moment. Verwacht werd dat de beweging van Brahim Ghali zich koest zou houden in afwachting van de bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad. Op 21 april zal de Veiligheidsraad de Sahara-kwestie bespreken.

Voorlopig heeft Polisario-Front nog geen officiële mededeling gedaan over de dood van het hoofd van de zelfbenoemde 'gendarmerie'. Niet geheel verrassend, het Front deelt nooit informatie over menselijke of materiële verliezen.



De spanningen tussen Marokkaanse veiligheidsdiensten en Polisario liepen eind vorig jaar op nadat FAR in november 2020 een militaire operatie uitvoerde in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek.

De inzet van het Marokkaanse leger was nodig om gewapende Polisario-rebellen te verdrijven die sinds september 2020 de grensovergang El Guerguerate blokkeerden. Polisario verklaarde daarop Marokko de oorlog en stapte uit het staakt-het-vuren.



Begin april herhaalde de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita de vastberadenheid van Marokko om het grondgebied te beschermen tegen gewapende leden van de Polisario. Dat deed Bourita tijdens de inhuldigingsceremonie van het consulaat-generaal van Senegal in het Zuid-Marokkaanse Dakhla.

Marokko is in rap tempo bezig met het openen van consulaten in Dakhla en Laayoune, tegen het zere been van het Polisario-Front. Die moeten met lede ogen aanzien hoe steeds meer landen kiezen voor consulaire vertegenwoordiging in het door hun geclaimde gebied.



De separatisten hebben zich het afgelopen anderhalf jaar, met hernieuwde inspanning en met hulp van buurland Algerije, hevig verzet tegen de opening van Afrikaanse consulaten in de zuidelijke regio's.

In de afgelopen maanden hebben Congo, Gambia, Guinee, Djibouti, Liberia, Burkina Faso, Guinee-Bissaou, Equatoriaal-Guinea en Haïti een consulaat geopend in Dakhla.



In Laayoune hebben Bahrein, Jordanië, de Emiraten, Ivoorkust, Gabon, de Comoren, Centraal-Afrikaanse Republiek en Sao Tome Principe en Burundi een consulaat geopend.

Daarmee erkennen de landen de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara.

© MAROKKO.NL 2021