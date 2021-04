Marokko verlengt noodtoestand tot 10 mei

De Marokkaanse regering heeft vandaag de noodtoestand met een maand verlengd

Dat heeft de regering donderdag bekend gemaakt. Marokko was aanvankelijk van plan de noodtoestand op 10 april te beëindigen.

De noodtoestand in Marokko werd in maart vorig jaar voor het eerst ingevoerd en is tot dusver 12 keer verlengd. Het in stand houden van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Eind vorige maand werd ook al de strikte lockdown met twee weken verlengd. De lockdown omvat een landelijke avondklok waardoor het niet toegestaan is om tussen 21.00 uur en 06.00 uur de deur uit te gaan. Ook moeten alle winkels, horeca en supermarkten dagelijks om 20.00 uur de deuren sluiten.



De aanvang van de avondklok zal tijdens de Ramadan met een uur worden vervroegd en geldt gedurende de vastenmaand dagelijks tussen 20.00 uur en 06.00 uur.

Met het inkorten van de bewegingsvrijheid hoopt de regering openbare bijeenkomsten in de horeca en andere ontmoetingsplekken te ontmoedigen.



De autoriteiten maken zich zorgen over een eventuele verslechtering van de epidemiologische situatie. Vooral nu de gevreesde Britse virusmutatie in meerdere regio's in Marokko de kop opsteekt.

Astronomische berekeningen voorspellen dat de Ramadan op 14 april zal beginnen in Marokko. Het Ministerie van Islamitische Zaken zal te zijner tijd de exacte datum bekend maken, na de waarneming van de maansikkel.

