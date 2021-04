Taghi en zijn advocaat gaan kroongetuige verhoren

Het is vrijdag de beurt aan de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi en zijn advocaat om kroongetuige Nabil B. te ondervragen.

Dat gebeurt tijdens de derde zittingsdag van de inhoudelijke behandeling van het zeer omvangrijke liquidatieproces Marengo, in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Mede door de verklaringen van 'spijtoptant' B. is de grote liquidatiezaak rond Taghi aan het rollen gebracht. Een ander belangrijk deel van het bewijs is een enorme lading ontcijferde berichten waarin openlijk over liquidaties en andere criminele activiteiten werd gesproken.

De afgelopen zittingsdagen kwam het al tot flinke confrontaties tussen Taghi en de kroongetuige. Taghi noemde B. onder meer een "pathologische leugenaar" en een "fantast". Volgens B. waren de twee vroeger goede bekenden en hadden ze "een klik" met elkaar.



Taghi ontkende dat stellig. "Ik ken deze man niet. Ken je mijn familie, hebben we elkaars telefoonnummer, zijn we ooit samen met de auto ergens heengegaan? We hebben hier met een leugenaar te maken."

Maandag zullen verdachte Mohamed R. en zijn advocaat de kroongetuige ondervragen. R. en de kroongetuige waren vroeger goede vrienden, maar van die vriendschap is niets meer over. Tijdens eerdere zittingen vlogen de verwensingen al over en weer. Ook R. meent dat Nabil B. liegt.



De verwachting is dat het monsterproces Marengo tot diep in 2022 gaat duren. In totaal zijn er zeventien verdachten. Medehoofdverdachte Saïd R. is nog altijd in Colombia, waar hij begin vorig jaar werd aangehouden.

Hij zit vast in afwachting van zijn uitlevering.

