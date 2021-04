Marokko verlengt vliegverbod tot 21 mei

Marokko heeft de opschorting van vluchten naar onder meer Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Spanje verlengd tot 21 mei

Dat heeft de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) vandaag bekend gemaakt.

In totaal geldt de verlenging voor 17 landen en heeft deze ook betrekking op Portugal, Italië, Zwitserland, Turkije, het Verenigde Koninkrijk, Egypte, Algerije, Kameroen, Republiek Congo, Guinee-Conakry, Mali en Ghana.

Passagiers die vanuit een derde land met het vliegtuig in Marokko aankomen, zullen ook niet worden toegelaten. Het Noord-Afrikaanse land heeft momenteel de vluchten met 38 landen opgeschort als onderdeel van de proactieve maatregelen om verspreiding van met name gemuteerde varianten van het coronavirus te beperken.



De beslissing werd genomen op basis van de aanbevelingen van het wetenschappelijk comité van het zorgministerie en is onderdeel van de proactieve maatregelen om verspreiding van met name gemuteerde varianten van het coronavirus te beperken.

Opgemerkt moet worden dat de Marokkaanse grenzen officieel gesloten zijn sinds het begin van de pandemie. De vluchten die Marokko momenteel met andere landen verbindt zijn onderworpen aan machtigingen die door de autoriteiten uitzonderlijk kunnen worden opgeschort, afhankelijk van de situatie.



De verlenging van het vliegverbod komt niet als verrassing. De autoriteiten maken zich zorgen over een eventuele verslechtering van de epidemiologische situatie.

Eerder deze week werd de noodtoestand met een maand verlengd. Ook werd bekend dat gedurende de naderende vastenmaand Ramadan de avondklok dagelijks een uur eerder van start zal gaan.



Het is tijdens de Ramadan tussen 20.00 uur en 06.00 uur niet toegestaan de deur uit te gaan. Het inkorten van de bewegingsvrijheid is bedoeld om bijeenkomsten in de horeca en andere ontmoetingsplekken te ontmoedigen.

De lijst met opgeschorte luchtverbindingen omvat het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Denemarken, Brazilië, Australië, Nieuw-Zeeland, Ierland, Oostenrijk, Portugal, Zweden, Tsjechië, de Oekraïne, Duitsland, Nederland, Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Turkije, België, Italië, Algerije, Egypte, Polen, Noorwegen, Finland, Griekenland, Libanon, Koeweit, Argentinië, Bosnië en Herzegovina, Botswana, Kameroen, Kroatië, Mozambique, Mali, Ghana, Congo, Guinee-Conakry en Libië.

