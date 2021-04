Israël weigert medewerking aan onderzoek Internationaal Strafhof naar oorlogsmisdaden

Israël werkt niet mee aan het onderzoek dat het Internationaal Strafhof (ICC) wil verrichten naar de vele oorlogsmisdaden van Israël in de Palestijnse gebieden.

Dat heeft de regering van Benjamin Netanyahu donderdag bekendgemaakt. Het besluit volgt na een tweedaags beraad dat Netanyahu hield met defensieminister Benny Gantz, de minister van buitenlandse zaken Gabi Ashkenazi, procureur-generaal Avichai Mandelblit en een aantal topambtenaren.

"We zullen duidelijk maken dat Israël een land is met een rechtsstaat dat weet hoe het zichzelf moet onderzoeken", aldus een regeringsverklaring. Daarin was ook te lezen dat Israël de aantijgingen dat het oorlogsmisdaden heeft gepleegd "volledig verwerpt".

Volgens de regering-Netanyahu heeft de in Den Haag gevestigde instantie van de Verenigde Naties niet de bevoegdheid in Israël onderzoek te verrichten. Anders dan de Palestijnse Autoriteit heeft Israël het Statuut van Rome, dat aan de basis ligt van de oprichting van het Internationaal Strafhof in 2002, nooit onderschreven. Bovendien beschouwt Israël de Palestijnse Autoriteit niet als een staat.



De regering zal haar standpunt ook laten weten aan de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof, Fatou Bensouda. De uit Gambia afkomstige juriste kondigde begin maart aan dat zij een onderzoek gaat openen naar oorlogsmisdaden in Gaza en de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Die gebieden werden in juni 1967 door Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog veroverd.

Netanyahu had daarop het ICC beschuldigd van "zuiver antisemitisme". Hij verweet het ICC bovendien niets te ondernemen tegen brute dictaturen zoals in Iran en Syrië, die "elke dag wreedheden begaan".



Begin februari oordeelde het VN-Hof dat het jurisdictie heeft over de Palestijnse gebieden. Israël bestrijdt dat. Israël heeft tot vrijdag de tijd om met een reactie te komen op het besluit van het Internationaal Strafhof.

Sancties

De Verenigde Staten (VS) liet eerder weten plannen te hebben om de sancties op te heffen die de voormalige regering van Donald Trump had opgelegd aan het ICC.



Met de opheffing van de sancties zou Washington groen licht geven aan Bensouda om een volledig onderzoek in te stellen naar de Israëlische oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen.

Israël maakt zich zorgen omdat het onderzoek zou kunnen uitmonden in arrestatiebevelen voor prominente Israëlische militaire en diplomatieke functionarissen uit heden en verleden.

