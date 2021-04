Marokko ontvangt eerste zending COVAX-vaccins; 300.000 stuks

Marokko heeft vandaag 307.200 doses van het AstraZeneca-vaccin ontvangen vanuit Zuid-Korea

Dat heeft het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid vandaag bekend gemaakt.

Marokko ontvangt de vaccins als onderdeel van het COVAX-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In totaal verwacht Marokko middels het COVAX-programma zo'n anderhalf miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin uit Zuid-Korea.

Met het COVAX-programma (Covid-19 Vaccine Global Access) wil de WHO verzekeren dat er ook voldoende hoeveelheden van het vaccin beschikbaar zijn voor armere landen. Het initiatief is een reactie op de scherpe kritiek van de organisatie op het 'vaccinatie-nationalisme' van rijkere landen.

Door wereldwijde leveringsproblemen met coronavaccins besloot het COVAX-programma onlangs om een noodvoorraad coronavaccins aan te leggen. De organisatie gaat 5 procent van de coronavaccins die het bemachtigt opzij zetten.



Het ontvangen aantal COVAX-vaccins van vandaag is aanzienlijk lager dan verwacht. Tijdens het hoogtepunt van de vaccinatiecampagne werden op één dag immers ruim 300.000 prikken gezet.

Desondanks is de nieuwe zending vaccins hard nodig in Marokko. Het tempo van de vaccinatiecampagne stagneerde de afgelopen weken doordat de voorraad beschikbare vaccins uitgeput raakte. Het land had tot vandaag 8,5 miljoen vaccins ontvangen, daarmee kunnen theoretisch 4,25 miljoen burgers volledig worden gevaccineerd. Het land heeft inmiddels ​​4,07 tweede coronaprikken toegediend.



Eerder deze week werd bekend dat het land binnenkort 10 miljoen doses van het coronavaccin uit China zal ontvangen. Behalve de zending van Sinopharm verwacht Marokko leveringen van drie andere leveranciers; een miljoen doses van het Russische vaccin Sputnik-V, een onbekende hoeveelheid van het aangekochte AstraZeneca-vaccin uit India en via het COVAX-programma anderhalf miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin uit Zuid-Korea.

Ondanks de schaarste besloten de zorgautoriteiten de toediening van de eerste coronaprik te hervatten. De afgelopen weken voornamelijk vervolginjecties toegediend.

© MAROKKO.NL 2021