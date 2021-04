Stekeligheden kenmerken verhoor kroongetuige proces Taghi

Gesteggel en stekeligheden over en weer kenmerkten de derde dag van de inhoudelijke behandeling van het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

Het was vrijdag de beurt aan de advocaat van hoofdverdachte Ridouan Taghi om kroongetuige Nabil B. aan een verhoor te onderwerpen.

De vragen waren vaak zeer gedetailleerd, waardoor meer dan eens onduidelijkheid bestond wat er precies de bedoeling van was. Dat zorgde voor de nodige irritaties tussen advocaat Inez Weski en kroongetuige Nabil B. De twee verweten elkaar over en weer de ander niet te laten uitpraten. Als de voorzitter van de rechtbank ingreep, of een van de officieren van justitie, konden ook zij een sneer krijgen van zowel advocaat als kroongetuige.

Aan het begin van het urenlange verhoor moest de rechtbank zowel Taghi als B. tot de orde roepen, omdat zij vijandige en spottende gebaren naar elkaar maakten. De rechtbankvoorzitter maande beiden zich te gedragen in de rechtszaal. "Het is actie, reactie", reageerde Taghi. Nabil B. (33) zit in een speciale, deels afgeschermde cabine in de rechtszaal.



Band

Weski bevroeg B. onder meer over de periode waarin B. Taghi zou hebben leren kennen. De kroongetuige zegt dat hij in 2006 in Utrechtse horecagelegenheden met Taghi kennismaakte en dat er in de jaren daarna een band tussen hen ontstond. Taghi bewist dit. Hij bestrijdt sowieso dat hij B. goed heeft gekend, laat staan dat hij criminele zaken met hem zou hebben gedaan.

Een ander deel van het verhoor concentreerde zich op de telefoons die B. na zijn arrestatie in 2017 in zijn cel heeft gehad. Dit kwam veel later boven water. Weski vroeg B. of hij ook nu nog steeds een telefoon in zijn cel heeft, maar daar kon of wilde hij geen eenduidig antwoord op geven.



Bende

In Marengo staan naast Taghi (43) zestien verdachten terecht. De mannen hebben volgens justitie een bende gevormd, geleid door Taghi, die een reeks liquidaties zou hebben gepleegd. Taghi's veronderstelde rechterhand Saïd R., een broer van Mohamed, zit nog in uitleveringsdetentie in Colombia. Hij werd daar in februari vorig jaar gearresteerd.

Het proces vindt plaats in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp en is omgeven met zeer strenge veiligheidsmaatregelen.

