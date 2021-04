De Jonge 'tempert' verwachtingen over versoepelingen

Minister Hugo de Jonge wil de verwachtingen temperen over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen.

Dat zei hij bij het RTL-programma BEAU. Eerder deze week lekte uit dat het kabinet werkt aan een plan om de samenleving weer te openen. Tegelijkertijd worden er deze maand allerlei evenementen georganiseerd waar mensen toegang tot kunnen krijgen als ze negatief zijn getest.

Maar De Jonge waarschuwt voor al te veel optimisme. "We zijn bezig met een openingsplan, we moeten perspectief bieden", aldus de minister. "Maar het moment dat de buitenwereld lucht krijgt van dat plan werd gedacht 'holadijee, bloemetjes buiten'. Maar in het zicht van de haven moeten we geen domme dingen doen."

De Jonge snapt dat de zorgsector met huiver reageert op mogelijke versoepelingen. "Die denken 'versoepelingen? Houd eens op. Kijk eens om je heen'."



Er liggen 2500 coronapatiënten in de ziekenhuizen, rekent de Jonge voor. "750 op de IC, elke dag meer, de laatste dagen lopen de cijfers weer op. We denken we dat de derde golf lager zal zijn, maar we zijn nog niet over de piek heen."

Hij wil niet op de besluitvorming vooruitlopen van dinsdag, als er weer een nieuwe persconferentie wordt gehouden. "Maar ik wil wel toevoegen dat we geen domme dingen gaan doen voor de zorg."

© ANP 2021