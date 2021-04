Kamer wil opheldering over werkwijze van NCTV

De Tweede Kamer wil opheldering over de werkwijze van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Die heeft volgens NRC jarenlang in strijd met de wet privacygevoelige informatie over burgers verzameld en gedeeld. Ook volgden medewerkers met nepaccounts op sociale media honderden politieke campagneleiders, religieuze voormannen en activisten.

D66'er Hanneke van der Werf noemt het artikel "ontluisterend". Ze wil tekst en uitleg van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Corinne Ellemeet van GroenLinks wil dinsdag de bewindsman hierover naar de Kamer roepen.

"Er rust een grote verantwoordelijkheid op de NCTV. Er moet, om mee te beginnen, een wettelijke grondslag zijn voor het werk dat ze doet", twittert Ellemeet. Ook CDA'er Anne Kuik wil opheldering over de "zorgelijke berichtgeving".



Forum voor Democratie vindt de werkwijze "volledig onacceptabel", laat de partij op sociale media weten. "Een staat waarin veiligheidsambtenaren politieke activisten op grote schaal structureel volgen, dreigt een politiestaat te worden."

Partijleider Farid Azarkan van DENK wil een spoeddebat over de kwestie. Dilan Yesilgöz van de VVD wil dat snel uitgezocht wordt wat er aan de hand is bij de NCTV. Ze heeft Kamervragen gesteld.



Volgens een verklaring van de NCTV is hij "de afgelopen jaren geconfronteerd met juridische procedures, waarbij ook de legitimiteit van het verwerken van persoonsgegevens ter discussie is gesteld", maar blijkt de werkwijze niet in strijd is met de wet.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg erkent in de NRC dat "de juridische grondslag moet worden verbeterd".



