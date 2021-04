Polisario vastberaden om ​​zetel te bemachtigen bij de VN

Het Polisario-Front gaat "een procedure starten" een om zetel te bemachtigen bij de Verenigde Naties.

Dat heeft de zelfbenoemde 'buitenlandminister' van Polisario Mohamed Salem Ould Salek donderdag laten weten.

Volgens Ould Salek is voor een zetel "slechts" toestemming nodig van de VN-Veiligheidsraad en groen licht van vijf permanente leden. Hij verwacht dat VN-leden daarbij hun "politieke en morele" verantwoordelijkheden zullen nemen.

"Degene die een veto zullen uitspreken tegen de toetreding van de Sahrawi Arabische Democratische Republiek (SADR) tot de VN, en deze erkennen als lid met dezelfde rechten en plichten als alle andere landen, zal in het aanzien van de hele wereld verantwoordelijk zijn voor de voortzetting van de oorlog", dreigde hij.



Volgens Ould Salek zijn er "geen andere oplossingen" voor het Sahara-conflict dan die worden aanbevolen door de Afrikaanse Unie (AU)", hij vind dat de VN daardoor een lagere rang bekleed.

"MINURSO heeft alle geloofwaardigheid verloren", zei Ould Salek. "Ze kwam naar de regio voor zes maanden om het referendum over zelfbeschikking te organiseren, wat bovendien haar enige taak was, maar ze bleef daar dertig jaar zonder resultaat", voerde hij aan.



"De VN is getuige van de benarde situatie van de Sahrawa, zonder daarbij een vinger uit te steken", klaagt de woordvoerder van de separatistische organisatie.

Afrikaanse Unie

Het lidmaatschap van Polisario bij de AU is al langer een doorn in het oog van Rabat. De Marokkaanse regering heeft zich eind vorig jaar voorgenomen "alles in het werk te stellen" om Polisario uit de AU te zien vertrekken.



De voormalige Marokkaanse communicatieminister Mustapha El Khalfi zei in december vorig jaar dat de terugkeer van Marokko naar de AU een eind zal maken aan Polisario's uitbuiting van de unie.

Marokko keerde in 2016 terug naar de AU nadat het zich in 1984 terugtrok uit de 55-leden tellende organisatie nadat deze het lidmaatschap van Polisario had goedgekeurd onder de zelfbenoemde staat SADR.

