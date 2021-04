Mauritanië komt terug op besluit om invoer van Marokkaanse landbouwproducten te verminderen

Het eerdere besluit van het Mauritaanse Ministerie van Handel om minder Marokkaanse landbouwproducten als wortelen en tomaten in te voeren, is nietig verklaard.

Dat heeft het handelsministerie donderdag laten weten. "Alle beschermende maatregelen die zijn genomen om het nationale groenteproduct te beschermen, komen te vervallen.", leest de verklaring.

Het ministerie heeft alle betrokken handelaren opgeroepen om de uitvoering van de eerder opgelegde maatregelen "op te schorten" nadat het veel weerstand ontving van handelaren, meldt staatspersbureau Alakhbar.

Eind maart had het Mauritaanse ministerie de invoer van Marokkaanse wortelen en tomaten begrensd op maximaal 60 ton per dag. De Mauritaanse markt is voor de invoer van landbouwproducten voornamelijk afhankelijk van buurland Marokko.

© MAROKKO.NL 2021