Franse premier Castex stelt belangrijk bezoek aan Algerije uit

Een bezoek van de Franse premier Jean Castex aan Algiers is uitgesteld om "gezondheidsredenen".

"De corona-epidemie staat deze delegaties niet toe om in volledig bevredigende omstandigheden te verkeren", kondigde het kantoor van de Franse premier aan via persbureau AFP.

Het bezoek stond aanvankelijk gepland voor zondag maar werd donderdag uitgesteld "vanwege de coronamaatregelen", insiders beweren echter dat het uitstel een diplomatieke oorzaak kent. Zo zou Algiers niet tevreden zijn met de omvang en het diplomatieke gewicht van de Franse delegatie.

"Het bezoek werd teruggebracht tot één dag en de delegatie tot vier ministers.". De Franse delegatie is volgens de Algerijnse regering te klein voor het aantal bilaterale kwesties dat tijdens het bezoek zou worden behandeld.



Het bezoek van de Franse premier was bedoeld om een ​​nieuwe fase te markeren in de bilaterale opwarming die werd geïnitieerd door de Franse president Emmanuel Macron en zijn Algerijnse ambtgenoot Abdelmadjid Tebboune.

Na de spanningen tijdens de volksopstand van de Hirak twee jaar geleden, koos Macron voor openlijke steun aan Tebboune, wiens presidentiële verkiezingswinst eind 2019 massaal werd afgewezen door de bevolking en hedendaags nog steeds betwist.



De twee landen onderhouden decennialang tumultueuze betrekkingen, het resultaat van de koloniale geschiedenis en de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog (1954-1962). In zowel Frankrijk als Algerije is de gedeelde geschiedenis een gevoelig onderwerp voor een groot deel van de bevolking.

Macron is de eerste Franse president die is geboren na de Algerijnse oorlog. Hij maakte sinds het begin van zijn termijn aanstalten om de gevoelige kwestie te kalmeren. De ecente Franse erkenning van de moord op een Algerijnse vrijheidsstrijder is daar een voorbeeld van.



De initiatieven van Macron maken deel uit van de herdenkingsaanbevelingen van historicus Benjamin Stora, wiens rapport in Algerije bekritiseerd werd omdat het niet direct pleitte voor een "verontschuldiging" vanuit Parijs.

De bijeenkomst van aanstaande zondag was dan ook bedoeld om een "intergouvernementele commissie op hoog niveau" te houden en om onder het voorzitterschap van premier Castex en zijn Algerijnse ambtgenoot Abdelaziz Djerad de balans op te maken van de economische samenwerking tussen de twee landen. Voor het eerst sinds december 2017.

De aanhoudende Hirak-protestbeweging - die in 2019 leidde tot de val van voormalig president Abdelaziz Bouteflika-, de coronapandemie, maar ook de gezondheidstoestand van president Tebboune, heeft een nieuwe bijeenkomst tot nu toe in de weg gestaan.

© MAROKKO.NL 2021