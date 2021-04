Rabat: Tientallen advocaten bieden zich vrijwillig aan om gearresteerde leraren te verdedigen

Tientallen advocaten in Marokko hebben zich vrijwillig aangemeld om de docenten te verdedigen die zijn gearresteerd tijdens de lerarenprotesten in Rabat

De demonstraties in Rabat liepen eerder deze week volledig uit de hand. De politie heeft meerdere charges uitgevoerd en tientallen demonstranten gearresteerd.

De beelden van het politiegeweld zorgden voor ophef in het hele land. Het is niet geheel duidelijk hoeveel demonstrerende leraren zijn opgepakt. Marokkaanse media spreekt van ongeveer 20.

Niet lang daarna werd een nationale ondersteuningscommissie gevormd, bestaande uit verschillende vakbondsorganen, politici en advocaten. De commissie riep donderdag op tot een "onmiddellijke vrijlating" van de gearresteerde leraren.



De lokale autoriteiten in Rabat hadden maandag in een persbericht gewaarschuwd voor het aangekondigde maar "ongeoorloofde" protest. Volgens de autoriteiten zijn bijeenkomsten op de openbare weg een overtreding van de noodtoestand en in strijd met de coronamaatregelen.

De politieverklaring was een reactie op verschillende oproepen om deel te nemen aan de demonstratie die werd georganiseerd door de 'Nationale Coördinatie van leraren gedwongen tot contractualisering', en stond gepland voor dinsdag en woensdag.



Afgelopen donderdag kondigde de organisatie aan dat de protesten zouden worden doorgezet, als reactie op het verbod en het politiegeweld dat werd waargenomen tijdens de protesten de dagen daarvoor.

De organisatie riep alle onderwijzers in het land op om zich bij het protest aan te sluiten om de "school en de openbare dienst te verdedigen".

