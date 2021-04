Tunesië bedenkt zich en pleit voor Maghreb-unie mét Marokko

De voorzitter van het Tunesische parlement Rashid Ghannouchi pleit voor de oprichting van een Arabische Maghreb Unie (UMA), inclusief Marokko.

Tijdens een recente ontmoeting met Abdellatif Ouahbi, secretaris-generaal van de Marokkaanse Partij van Authenticiteit en Moderniteit (PAM) in Tunesië, benadrukte Ghannouchi zijn behoefte aan versterking van de Marokkaans-Tunesische bilaterale betrekkingen en aan de oprichting van een Maghreb-unie.

Een Maghreb-unie inclusief Marokko klinkt voor de hand liggend, toch is de uitspraak van Ghannouchi in schril contrast met uitspraken die hij eind februari deed. Daarin beweerde hij dat de UMA beter af zou zijn zónder Marokko en Mauritanië.

Algiers en Tunis

In een interview met Radio Diwan FM riep de Tunesische bewindsman eind februari nog op tot een munteenheid tussen Libië, Algerije en Tunesië. Ghannouchi sprak zijn tevredenheid uit over de banden tussen Tunis en Algiers en zei dat de relatie van zijn land met de regering van Abdelmadjid Tebboune "uitstekend" is.



Ook liet Ghannouchi zich kritisch uit over de recente verzoening tussen Marokko en Israël. De voorgenomen normalisering met Israël is volgens hem in strijd is met de Arabische consensus.

Ghannouchi, die tevens de voorman is van de belangrijkste Islamitische partij van Tunesië is, pleit nu voor een heropleving van een Arabische Maghreb Unie die de vijf Noord-Afrikaanse landen samenbrengt.



Arabische Maghreb Unie

Hoewel de Unie in 1989 in Marrakech werd opgericht, heeft het orgaan sinds 1994 geen topconferentie meer gehouden.

In 2019 heeft Koning Mohammed VI -ter gelegenheid van de 20e verjaardag van zijn troonsbestijging- de buurlanden uitgenodigd om een ​​eind te maken aan de solidariteitscrisis in de Maghreb-regio. Hij riep op om de roadmap naar regionale eenheid en solidariteit nieuw leven in te blazen.



"We zijn optimistisch en hoopvol dat we kunnen werken aan de vervulling van het streven van de Maghrebijnse bevolking naar eenheid, complementariteit en integratie", zei de koning.

Ondanks de vele voordelen die een verenigde Maghreb de lidstaten kan bieden lijkt er sprake te zijn van obstructie, vooral vanuit de Algerijnse regering.



Waarnemers geloven niet dat Algiers zal accepteren dat de activiteiten van de UMA zullen worden hervat zolang het conflict in de Sahara voortduurt. Ook Rabat zal niet accepteren dat een lidstaat het separatistische Polisario-Front blijft steunen in haar onafhankelijkheidsclaims.

Daarmee lijkt de komst van een geünieerde Maghreb een onmogelijke werkelijkheid.

