Omar Radi sluit zich aan bij openlijke hongerstaking Slimane Raïssouni

Journalist Omar Radi heeft zich aangesloten bij de hongerstaking van medegevangene Slimane Raissouni

Dat heeft de familie van Radi donderdag bekend gemaakt. In een bericht op Facebook meldde Driss Radi dat zijn zoon Omar hem over de voorgenomen solidariteitsactie had verteld tijdens een recent telefoongesprek.

Eerder deze week meldde de in voorarrest verkerende oud-journalist Raissouni in hongerstaking te zullen gaan omdat hij vindt dat zijn arrestatie is gebaseerd op "willekeur".

Journalist Raissouni werd in mei 2020 gearresteerd en zit momenteel in de Okasha-gevangenis in Casablanca. Hij zit al bijna een jaar vast, in afwachting van zijn proces.



Journalist Omar Radi werd in juni 2020 gearresteerd op verdenking van verkrachting en spionage. De Marokkaanse politie had Radi verschillende keren op het matje geroepen wegens zijn vermeende betrokkenheid bij de spionagezaak. Radi ontkende alle beschuldigingen.

Beide journalisten worden gezien als 'gewetensgevangenen'. Mensenrechtenactivisten verdenken Rabat er van de twee kritische journalisten onterecht te vervolgen voor zedenmisdrijven.



Radi werd bekend nadat hij in maart 2020 werd veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van vier maanden. Hij werd eind december 2019 gearresteerd omdat hij zich kritisch had uitgelaten over de veroordeling van Hirak-activisten. In het Hirak-proces kregen 53 activisten gevangenisstraffen opgelegd uiteenlopend van 3 tot 20 jaar.

Raissouni was hoofdredacteur van het kritische maar inmiddels gestopte dagblad Akhbar Alyaoum, ook hij wordt verdacht van verkrachting.



De twee journalisten gingen eind 2020 al eens samen in hongerstaking. Die duurde 24 uur en was bedoeld om aandacht te vragen voor de internationale dag van de rechten van de mens.

Het tweetal riep destijds andere gewetensgevangenen op hun voorbeeld te volgen. Die oproep werd beantwoordt door niemand minder dan Hirak-voorman en veteraan-hongerstaker Nasser Zefzafi.

