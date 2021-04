Frankrijk wil vaccinatietempo omhoog en verlengt prikinterval

Om het vaccinatietempo te versnellen, verlengt Frankrijk vanaf woensdag de periode tussen de eerste en de tweede coronaprik met Pfizer/BioNTech en Moderna van vier naar zes weken.

Gezondheidsminister Olivier Veran kondigt dat zondag aan in Le Journal du Dimanche. "Dat zorgt ervoor dat we sneller kunnen vaccineren, zonder de bescherming te verminderen", aldus Veran in de krant.

Hij laat ook weten dat het onder vuur liggende AstraZeneca-middel vanaf maandag voor alle 55-plussers beschikbaar komt en niet alleen voor mensen met onderliggend lijden.

Ook het vaccin van het Leidse Janssen wordt vanaf maandag ingezet voor 55-plussers. Frankrijk krijgt dan ongeveer 200.000 doses daarvan. Dat is volgens Veran een week eerder dan gepland.



Dagelijks worden in Frankrijk gemiddeld nog zo'n 40.000 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het land, dat vorig weekend opnieuw een strenge lockdown heeft ingesteld, passeert deze week naar verwachting de grimmige mijlpaal van 100.000 coronadoden. Het aantal infecties blijft heel hoog, zegt Veran. "We gaan ervan uit dat na een periode van stabilisatie de daling komt. Maar dan moeten we wel doorgaan."

In Nederland komt bij het Pfizer/BioNTech-vaccin de tweede prik na ongeveer zes weken, bij Moderna na vier weken en bij AstraZeneca na twaalf weken.

