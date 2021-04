Problemen in kernreactor Iran, dag na opstart nieuwe centrifuges

Een ongeluk heeft zich voorgedaan in de kerncentrale van Natanz in Iran, melden lokale media.

Volgens het Iraanse atoomagentschap zijn er problemen met de elektriciteit in de reactor. Die komen een dag nadat er geavanceerde centrifuges voor de verrijking van uranium in gebruik zijn genomen.

"Het incident heeft geen slachtoffers geëist of vervuiling veroorzaakt", benadrukte een woordvoerder van het Iraanse atoomagentschap, die vertelde dat er elektriciteitsproblemen waren in de ondergrondse centrale.

Vorig jaar brak er al eens een brand uit in de centrale. Volgens de Iraanse regering was die het gevolg van een Israëlische sabotagepoging.



De kernreactor van Natanz is het centrum van de plannen voor uraniumverrijking van het Iraanse regime, dat het uranium volgens critici wil gebruiken voor het maken van kernwapens. Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) houdt de ontwikkelingen in Natanz dan ook in de gaten.



Nieuw leven in te blazen

Teheran en Washington proberen sinds het presidentschap van Joe Biden het kernwapenverdrag van 2015 weer nieuw leven in te blazen nadat oud-president Donald Trump zich er drie jaar geleden uit terugtrok. Trump besloot toen opnieuw sancties in te stellen tegen het Iraanse regime.

Dat besloot op zijn beurt om het atoomprogramma uit te breiden, tegen de regels van het verdrag.

Iran en de VS legden deze week hun eisen op tafel bij indirect overleg in Wenen. Hoewel beide landen weinig aan de ander willen toegeven, werd er van beide kanten gesproken van een constructief overleg.

