Emiraten nemen eerste Arabische vrouwelijke astronaut in dienst

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben de eerste Arabische vrouw geselecteerd voor een opleiding tot astronaut.

De 27-jarige werktuigbouwkundige Nora al-Matrooshi zal dit jaar in de Verenigde Staten deelnemen aan de opleiding voor nieuwe ruimtevaarders van de NASA.

De VAE gebruiken hun ruimteprogramma om hun wetenschappelijke en technologische capaciteiten te ontwikkelen en hun afhankelijkheid van olie te verminderen.

In februari bereikte een sonde van de Golfstaat de baan van de planeet Mars. Dat was de eerste interplanetaire expeditie van de Arabische wereld.



De Emiraten hebben plannen om tegen 2024 een maanwagentje te lanceren en ook een plan voor een Mars-nederzetting de komende eeuw.

In 2019 was Hazza al-Mansouri de eerste Emirati in de ruimte toen hij naar het internationale ruimtestation vloog.

