Parijs: 'Turkije schoffeerde Von der Leyen opzettelijk'

Turkije heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, "opzettelijk geschoffeerd" door haar te dwingen aan de zijkant te gaan zitten tijdens een bezoek aan president Recep Tayyip Erdogan in Ankara.

Dat zegt de Franse minister van Europese zaken, Clement Beaune. "Dat Turkije Von der Leyen geen stoel gaf naast president Erdogan en EU-Raadsvoorzitter Charles Michel, was een belediging door Turkije", zei Beaune op de Franse televisie.

"Turkije heeft zich slecht gedragen. Het is een Turks probleem dat opzettelijk tegen ons is gedaan. We moeten geen schuldgevoelens onder Europeanen aanwakkeren", voegde hij eraan toe.

Het feit dat Von der Leyen aan de kant werd geschoven, leidde tot verwijten vanuit Europese hoofdsteden aan het adres van Turkije, maar ook tot boosheid in Brussel.



Turkije verdedigt zich door te wijzen op de verwarring die ontstaat als er twee Europese leiders zijn van wie de verantwoordelijkheden onduidelijk zijn.

Ook op sociale netwerken wordt beweerd dat de situatie door de pers wordt overdreven en dat de ongemakkelijke stoelendans te wijten is aan onenigheid tussen de twee EU-bewindslieden. Geen van beiden heeft namelijk een gelijkwaardige rol aan de democratisch gekozen president van Turkije, maar beiden wilden graag naast het Turkse staatshoofd plaatsnemen.



Sofagate

Von der Leyen werd tijdens het bezoek afgescheept met een plaats op de bank tegenover Erdogans buitenlandminister, enkele meters van Erdogan en Michel vandaan. De zichtbaar ontstemde en langtenige commissievoorzitter vroeg daarvoor nog tevergeefs aandacht. Michel, de voorzitter van de raad van EU-regeringsleiders zweeg en dat werd hem door velen aangerekend. De affaire wordt inmiddels sofagate genoemd.

Michel verklaarde zaterdag uit schaamte slecht te slapen. "Ik maak er geen geheim van dat ik niet goed heb kunnen slapen sinds dat moment, omdat de beelden zich blijven afspelen in mijn hoofd", aldus Michel. Hij voegde daaraan toe dat als hij de tijd terug kon draaien en het ongedaan kon maken, hij dat zou doen.

