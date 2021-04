Vierde dag verhoor kroongetuige liquidatieproces Mocromaffia

algemeen 12 apr 3:56

In de gerechtsbunker in Amsterdam vindt maandag de vierde dag plaats van het openbare verhoor van kroongetuige Nabil B. (34) in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

Afgelopen vrijdag ondervroegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en zijn advocaat 'spijtoptant' B. Maandag krijgen verdachte Mohamed R. en diens raadsman die kans. R. en B. waren goed bevriend, voordat laatstgenoemde in 2017 naar justitie stapte om als kroongetuige een lange reeks verklaringen af te leggen, in ruil voor strafkorting. De vriendschap is voorbij. R. heeft eerder omstandig laten weten dat B. louter leugens verkondigt, om zijn eigen huid te redden. Ook Taghi heeft duidelijk gemaakt dat de kroongetuige volgens hem niet de waarheid spreekt. Volgens hem is B. "een pathologische leugenaar" en "een fantast". Taghi en zijn advocaat hebben te kennen gegeven dat zij nog veel meer vragen hebben aan B Tot dusver heeft B. resoluut verklaard. Hij is een vlotte, snel formulerende prater, die zich niet snel van zijn stuk laat brengen. En hij kan wel eens "bijdehand" overkomen, geeft hij ook zelf toe. B. wordt bijgestaan door twee advocaten. In de zittingszaal zit hij een afgeschermde cabine, waardoor hij alleen zichtbaar is voor het Openbaar Ministerie, de rechtbank en de advocaten en verdachten die hem ondervragen.

In Marengo staan in totaal zeventien verdachten terecht. Zij zijn, in wisselende samenstelling, volgens het OM verantwoordelijk voor zes liquidaties en een aantal pogingen dan wel voorbereidingen daartoe. Taghi zou als bendeleider de spin in het web zijn geweest en wordt verdacht van betrokkenheid bij alle onderdelen van de aanklacht. Kroongetuige B. zou bij twee liquidaties (waaronder een zogeheten vergismoord) en poging daartoe betrokken zijn geweest. © ANP 2021