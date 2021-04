Zaak Malek F. vertraagd: vervoer stond bij verkeerde gevangenis

Het hoger beroep in de zaak van de Haagse steker Malek F. begint op de eerste zittingsdag drie uur later dan gepland, door transportproblemen.

Het speciaal transport voor de verdachte stond maandagochtend klaar bij de extra beveiligde gevangenis in Vught, terwijl F. al een paar weken terug is overgeplaatst naar de penitentiaire inrichting De Schie in Rotterdam.

Zonder aanwezigheid van de verdachte kon het gerechtshof niet om 10. 00 uur beginnen met de zitting. In plaats daarvan begint de zaak om 13. 00 uur. De Syrische vluchteling Malek F. stak op Bevrijdingsdag 2018 drie mensen neer bij station Hollands Spoor. De hamvraag in de zaak tegen F. is of hij als terrorist of psychiatrisch patiënt moet worden beschouwd.

Na een eis van vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging oordeelde de rechtbank in juli 2019 dat F. volledig ontoerekeningsvatbaar is en legde zij alleen tbs op en geen celstraf. Het OM is het daar niet mee eens en tekende hoger beroep aan. Ook is het OM het niet eens met de conclusie van de rechtbank dat F. geen terroristische motieven heeft gehad. Het OM kwalificeert het bloedige geweld wel degelijk als een jihadistische terreurdaad.



Het hof Den Haag houdt voor de zaak drie dagen zitting in de extra beveiligde zittingszaal in Rotterdam. Maandag staat in het teken van het bespreken van de gebeurtenissen, het horen van een deskundige over de betwiste terroristische motieven van F. en zijn persoonlijke omstandigheden.

Vrijdag komt het OM met de strafeis.

