Chinese expert: uitspraken over vaccins zijn verkeerd begrepen

Een belangrijke gezondheidsfunctionaris uit China zegt dat zijn uitspraken over vaccins verkeerd worden uitgelegd.

Directeur Gao Fu van het Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie benadrukt dat het een "compleet misverstand" is dat hij zou hebben verklaard dat Chinese vaccins weinig bescherming bieden tegen het coronavirus.

De topman had zaterdag op een conferentie gezegd dat moet worden gekeken naar mogelijkheden om de doeltreffendheid te verhogen van vaccins die niet erg effectief zijn.

De opmerkingen werden gezien als een verwijzing naar Chinese coronavaccins, waar minder gegevens over bekend zijn dan over veel middelen uit andere landen.



Gao sprak die uitleg later tegen in een interview met de krant Global Times. Hij zei niet specifiek te hebben gesproken over een lage effectiviteit van Chinese vaccins, maar over een algemeen probleem.

De topfunctionaris wilde naar eigen zeggen bespreken hoe de effectiviteit van vaccins verhoogd kan worden door het vaccinatieproces aan te passen.

