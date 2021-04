RIVM: 6757 nieuwe coronagevallen, gemiddelde loopt verder op

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 6757 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Voor een maandag is dat relatief veel. Het aantal positieve tests ligt in het begin van de week doorgaans lager dan richting het einde van de week.

In de afgelopen zeven dagen zijn 50.102 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 7157 nieuwe gevallen per dag. Het is de vierde dag op rij dat het gemiddelde weer oploopt. Rond Pasen had het aantal positieve tests juist een pas op de plaats gemaakt.

Amsterdam had de meeste nieuwe coronagevallen. In de hoofdstad testten 307 inwoners positief. In Rotterdam kwamen 272 gevallen aan het licht, in Den Haag hoorden 179 inwoners dat ze het virus hebben opgelopen en in Utrecht werden 110 besmettingen bevestigd. Daarna volgen Tilburg (107) en Den Bosch (100). Bij de veiligheidsregio's had Rotterdam-Rijnmond opnieuw de meeste gevallen (629).



Het aantal sterfgevallen steeg met twintig. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal in een periode van 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, duurt het soms een tijdje voor dit wordt doorgegeven aan het RIVM. In de afgelopen zeven dagen zijn 163 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld ruim 23 per dag.

Dat is het hoogste peil in bijna twee weken, maar het is nog altijd aanzienlijk minder dan rond de jaarwisseling, bij de start van de vaccinatiecampagne. Toen waren er soms meer dan 150 gemelde sterfgevallen per dag.

