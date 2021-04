Nederlandse Moslims beginnen aan tweede ramadan in coronatijd

algemeen 13 apr 9:01

Voor bijna 1 miljoen moslims in Nederland is dinsdag de vastenmaand ramadan begonnen. Het is de tweede ramadan tijdens de coronapandemie.

Normaal gesproken is het een tijd waarin moslims samen veel bidden en na zonsondergang bij elkaar komen om het vasten te breken. Door het coronavirus kan dat niet: er is maar beperkte ruimte in moskeeën, de gezamenlijke iftarmaaltijden zijn afgelast en door de avondklok kunnen moslims elkaar niet buitenshuis ontmoeten. Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), dat 380 moskeeën vertegenwoordigt, roept moslims op om ramadan thuis met het gezin te vieren en niet bij familie en vrienden op bezoek te gaan. "Ramadan is gezelligheid en lekker eten, maar dat is niet de essentie. Het is ook een moment van bezinning", zegt CMO-bestuurslid Saïd Bouharrou. Zelf heeft hij het vorig jaar ook alleen met zijn gezin gevierd. "Ik vond het heel bijzonder. Je legt je focus veel meer bij jezelf en je eigen spiritualiteit."

Ramadan begint wanneer de eerste sikkel na de nieuwe maan in de lucht te zien is. Vanaf dat moment mogen moslims een maand overdag niet eten, drinken, vrijen en roken. Het vasten begint elke dag rond 04.00 uur ‘s ochtends, vlak voor zonsopkomst en duurt tot het avondgebed, rond 21.00 uur. Tijdens de vastenmaand moeten moslims aan extra liefdadigheid doen. Zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen en reizigers hoeven niet te vasten. Ramadan eindigt met het Eid al-Fitr - onder Nederlanders beter bekend als het 'Suikerfeest' -, waarschijnlijk woensdag 12 mei. De precieze einddatum hangt af van de maanstand. De GGD in Amsterdam heeft samen met vertegenwoordigers een filmpje gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe gelovigen veilig ramadan kunnen beleven en het Suikerfeest kunnen vieren. © ANP 2021